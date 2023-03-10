«حياة كريمة» تشارك في مبادرة «كتف في كتف» ضمن جهود التحالف الوطني في أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 03:30 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» مشاركتها في مبادرة «كتف في كتف» وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر وتنطلق اليوم في 16 محافظة في وقتٍ واحد.

وتشارك مؤسسة حياة كريمة في ثلاث محافظات اليوم هم (الشرقية وكفر الشيخ والأقصر ) وذلك لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا في قري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وقام المتطوعون في مؤسسة «حياة كريمة» بعملية نقل الكراتين تباعًا في شكل سلسلة منظمة، استعدادًا لتسليمها إلى المواطنين تمهيدًا للانطلاق في القرى.

وتشهد محافظة الأقصر توزيع كراتين المساعدات الغذائية على المرضى والعاملين بمستشفى شفا الأورمان بالأقصر، وتوفير ألعاب لأطفال المستشفى وتوزيع فوانيس رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع مكافآت مالية لأولياء الأمور، وتجهيز فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح العرائس).

وتتضمن الفعالية تنفيذ ورشة حكي للأطفال عن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية.

وتأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي أطقلها التحالف الأهلي للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.