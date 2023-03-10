الوادى الجديد.. تشغيل آبار الرى بالطاقة الشمسية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تشغيل آبار الرى بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد. ونفذت الدولة المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل الآبار بالنظام الشمسى، وتم تركيب منظومة لـ85 بئرا جوفية بواحات الخارجة والداخلة، وحقق المشروع تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب.

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