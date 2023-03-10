كتف فى كتف.. توزيع 2000 كرتونة غذائية فى القاهرة و2 طن لحوم

جدة - نرمين السيد - شهد حى الأسمرات اليوم الجمعة، تدشين مبادرة "كتف بكتف" والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث تستهدف المبادرة تقديم 5 ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.





تم خلال الحفل الذى شهده خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توزيع 2000 كرتونة غذائية، و2 طن لحوم، و2000 قطعة ملابس. أكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وأشاد محافظ القاهرة بالمبادرة مؤكدًا أنها تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

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