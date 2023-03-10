بعثة مصر الدبلوماسية برام الله تشارك فى افتتاح الكنيسة القبطية

وتقدم الاحتفالية نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس.
حضر حفل تدشين الكنيسة السفير إيهاب سليمان، رئيس بعثة مصر لدى رام الله وأعضاء البعثة، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الدكتور رمزى خورى، ورئيس بلدية بيت لحم الدكتور حنا حنانيا، والعديد من رؤساء وممثلى الكنائس فى القدس وبيت لحم، بالإضافة إلى عدد من قيادات الكنيسة القبطية من مصر والأردن.
نقل الدكتور رمزى خورى تحيات ومباركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس للبابا تواضروس الثانى، على تدشين هذا الصرح الكنسى، وبدوره أثنى نيافة الأنبا أنطونيوس على الدور الذى تقوم به اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس، لخدمة الكنيسة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطينى.
من جانبه أعرب السفير إيهاب سليمان عن سعادته للمشاركة فى هذه الاحتفالية، معرباً عن تقديره لأهمية ما يمثله النجاح فى بناء وافتتاح كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس فى مدينة بيت لحم.
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