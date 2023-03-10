«التعليم» تراجع الكتب المدرسية لضمان خلوها من التطرف

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوى، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية؛ لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية.







وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع ميراى نسيم، الرئيس التنفيذى للجمعية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، على استمرار جهود الوزارة فى تطوير المناهج وانعكاس ذلك على الكتب التعليمية، وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التى تعزز الإيمان بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والسعى نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور حسام بدراوى، إلى استعداد جمعية تكاتف للتعاون مع الوزارة والاستمرار فى تطوير المدارس والحضانات حيث قامت الجمعية بتسليم الوزارة حتى الآن 28 مدرسة وتدريب معلميها ورعاية أطفالها.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، والدكتور حسام بدراوى، رئيس جمعية تكاتف، أهمية تعاون المجتمع المدنى مع الحكومة كمثال للتنمية المستدامة.