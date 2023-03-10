توزيع مليون كرتونة.. التحالف الوطنى يُعلن انطلاق مبادرة «كتف فى كتف» اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات المبادرة اليوم فى 16 محافظة بالتوازى، وهم: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية – الاسماعيلية – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – الاقصر – أسوان) ، تشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالى تلك المحافظات بمشاركة متطوعى التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.



تأتى مبادرة كتف فى كتف التى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التى بدأت بالمواطنين فى المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.



يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.