«بنها للصناعات الإلكترونية» تكرم العاملين المحالين للمعاش

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جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وقياداتها، ومجموعة من العاملين بالقطاعات المختلفة، وفى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام والاستفادة أيضا من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.
وقدم المهندس حسام حسن التهنئة للعاملين المحالين إلى المعاش وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير العملية الإنتاجية بالشركة، مضيفا أن العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم ليستكملوا مسيرة التنمية، كما دعا العاملين إلى التواصل المستمر مع زملائهم لينهجوا منهجهم ويستكملوا مسيرة حياتهم فى العطاء وبذل الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى.
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