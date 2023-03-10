«بنها للصناعات الإلكترونية» تكرم العاملين المحالين للمعاش

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربى" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، احتفالية تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالشركة.





جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وقياداتها، ومجموعة من العاملين بالقطاعات المختلفة، وفى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام والاستفادة أيضا من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.



وقدم المهندس حسام حسن التهنئة للعاملين المحالين إلى المعاش وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير العملية الإنتاجية بالشركة، مضيفا أن العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم ليستكملوا مسيرة التنمية، كما دعا العاملين إلى التواصل المستمر مع زملائهم لينهجوا منهجهم ويستكملوا مسيرة حياتهم فى العطاء وبذل الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى.