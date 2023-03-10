وزيرة البيئة: نثمن دور شركاء التنمية فى دعم المشروعات التنموية بمصر

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعا موسعا مع ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنموى والوفد المرافق له فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى الفترة من 4- 9 مارس الجارى.





فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة برامج التعاون الجارية وأوجه التعاون المستقبلية بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى والجهات المانحة من بنك التعمير الألمانى ووكالة التعاون الدولى الألمانية ومديرى المشروعات بالوزارة حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات وحسام عز الدين مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، حيث تم خلال اللقاء عرض أوجه التعاون الثنائى الجارى فى قطاع البيئة والمتمثل فى مشروعى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثالثة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون البناء بين وزارة البيئة والعديد من شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة ودورهم المحورى فى دعم المشروعات البيئية والتنموية فى مصر على مدار السنوات الماضية وأعربت عن امتنانها لهذا الدور إلى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة وأهمها مشروعات تحسين جودة الهواء وقطاع المخلفات لدعم الإستثمارات فى هذه المجالات وزيادة فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدوار لمواكبة التطور العالمى وبما يدعم أسس التعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمله (كفر الشيخ، الغربية، قنا وأسيوط) وما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة بتلك المحافظات ومنها دعم المحافظات بإسطول كامل من المعدات لتحسين منظومة الجمع والنقل للمخلفات ليصبح إجمالى المعدات 290 معدة، إنشاء 7 محطات وسيطة.

وتطوير ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير بدفرة والمحلة الكبرى بالغربية، بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ ومصنع نجع حمادى بقنا، وأهم ما تم تحقيقه من نتائج ومنها التطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، زيادة كفاءة الجمع والنقل إلى 70 %، وزيادة مستوى الوعى بالإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال المشاركة المجتمعية وبرامج التوعية بالمنظومة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخطة المستقبلية لإستكمال مشروعات البنية التحتية ومنها إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى للمخلفات بمركز قوص بقنا وإنشاء خلايا دفن صحى بمدفن السادات بالإضافة الى مصنع المعالجة والمدفن الصحى بأسيوط ومن ثم رفع معدلات التدوير وخفض معدلات التخلص النهائى للمخلفات والحد من التلوث بعد رفع التراكمات وإغلاق المقالب العشوائية إلى جانب توفير فرص عمل من خلال إنشاءات البنية التحتية للبرنامج وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاقتصاد الدوار بما يحسن إنتاجية هذه الموارد.

ومن ناحية أخرى تم عرض الموقف التنفيذى لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة طبقا للإجراءات واشتراطات الجهات المانحة وتقوم وحدة تنفيذ البرنامج بجهاز شئون البيئة فى الوقت الحالى بتقديم الدعم الفنى لعدد 25 منشأة صناعية وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالى 131,03 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مشروعا فرعيا لصناعات صغيرة ومتوسطة باجمالى استثمارات 13,259 مليون يورو هذا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع جميع العقود المبرمة مع نهاية عام 2023 وصرف جميع القروض مع نهاية عام 2024.