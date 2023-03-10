تطعيم 5 ملايين مواطن ضمن حملة «طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا»

جدة - نرمين السيد - وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى خطة التطعيمات، ولمساعدة كل مواطن فى الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية)، بينما شملت المرحلة الثانية والتى انطلقت فى 5 مارس الجارى، محافظات (الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان).

كما أوضح أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن فرق الحملة تؤدى مهامها من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين فى منازلهم، وذلك من خلال فريق مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل فى المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائى، أن محافظة أسيوط سجلت فى المرحلة الأولى أعلى معدل فى تطعيم المواطنين، حيث بلغ عدد المطعمين مليون و201 ألف و44 مواطنا، وفى محافظات المرحلة الثانية، كانت «الدقهلية» صاحبة المعدل الأعلى بتطعيم 126 ألف و595 مواطنا، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد «قنديل» حرص الوزارة، على تقديم سبل الدعم، وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، فى ظل خطة عمل تساهم فى تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية فى المحافظات المستهدفة.