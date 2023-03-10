بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 12:30 مساءً - تقدم صوت الأمة بثا مباشرا، لوقائع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.