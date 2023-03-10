مصر تشارك فى اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن التحالف الدولى لهزيمة داعش

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فى اجتماع مجموعة عمل الاتصال الاستراتيجى المنبثقة عن التحالف الدولى لهزيمة داعش، الذى عقد بلندن يومى 9 و10 مارس الجارى.





وأكد أبو زيد فى كلمته أمام أعضاء التحالف على ما يمثله الإرهاب من ظاهرة عالمية تتجلى فى كافة أنحاء العالم ولا تقتصر تأثيراتها على منطقة بعينها، موضحاً الرؤية المصرية الداعية إلى أهمية التعامل مع الإرهاب من منظور شامل بغض النظر عن مسميات التنظيمات الإرهابية ومناطق نشاطها وأساليب عملها.

واستعرض المتحدث الرسمى فى هذا السياق أبرز الجهود التى تضطلع بها مصر فى مجال مكافحة الفكر الإرهابى والمتطرف ومواجهته على الصعيد الأيديولوجى، مبرزاً الدور الذى تضطلع به المؤسسات المصرية المعنية، وعلى رأسها الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذى يقوم برصد الأفكار المتشددة ويفند الأسس الأيديولوجية التى تستند إليها. كما أشار إلى الجهود التى تبذلها دار الإفتاء المصرية عبر التصدى للفتاوى المتشددة التى لا تعكس صحيح الدين، بجانب الدور الذى تضطلع به وزارة الأوقاف لتأهيل الكوادر القادرة على الاضطلاع بمهام الوعظ وفقاً لأسس دينية سليمة تعكس الجوهر المعتدل والمتسامح للدين الإسلامى.

كما أوضح أن التحريض على العنف مازال منتشراً عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية التى تبث محتوى يغذى العنف والراديكالية والإرهاب، داعياً إلى النظر فى كيفية بلورة آليات تتعاون فى إطارها الدول الأعضاء فى التحالف من أجل مواجهة الخطاب التحريضى على كل هذه المنصات.

وحول أهم ما تناولته جلسات المؤتمر، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن جلسات العمل شهدت إحاطات حول نشاط تنظيم داعش وما يقوم ببثه من دعاية متطرفة وإرهابية فى كل من سوريا والعراق وأفغانستان ودول الساحل والغرب الإفريقى، وما تنطوى عليه هذه الدعاية من تهديدات ومخاطر ترتبط بتجنيد عناصر جديدة لأعضاء التنظيم.

كما تم تخصيص جلسات لتناول أساليب انتشار التنظيم والدعاية له فى المناطق الجديدة فى غرب إفريقيا والساحل الإفريقى بعد أن فقد السيطرة على مناطق جغرافية كبيرة فى سوريا والعراق، فضلاً عن النشاط المتزايد لتنظيم داعش خراسان فى أفغانستان.

وقد ناقش المشاركون سبل التصدى للمحتوى المتطرف والتحريضى الذى يتم نشره على شبكة الانترنت وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وفرص التعاون بين الدول فى هذا الإطار.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل الاتصال الاستراتيجى التابعة للتحالف الدولى تعنى بتعزيز التعاون بين أعضاء التحالف على صعيد المواجهة الفكرية والأيديولوجية لدعاية تنظيم داعش، من خلال رصد هذه الدعاية على المنابر المختلفة وتوضيح ما تنطوى عليه من مغالطات، بجانب تفنيد الأسس التى تحاول الاستناد إليها للتصدى لمحاولة نشر الفكر المتطرف والإرهابى للتنظيم واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفه.