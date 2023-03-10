الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى بمناسبة يوم الشهيد

جدة - نرمين السيد -



وتدور خطبة الجمعة اليوم، حول موضوع: منزلة الشهداء عند ربهم، وفقًا لما حدده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منبهًا على جميع الأئمة والخطباء العاملين بالوزارة، ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة الموحد، والوقت المحدد لإلقائها، منوهًا بأن الوزارة لن تتهاون فى حق من يتخلف عن تنفيذ تلك التعليمات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرّم أمس عددًا من أسر الشهداء ومصابى العمليات، وعددًا من مصابى عمليات حرب، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

وأقيمت أمس الخميس الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من رجال القوات المسلحة وأهالى الشهداء.