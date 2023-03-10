عاجل.. الحكومة تنفى طرح «البيض البودرة» فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعى بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة".





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعى بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة". كما أوضحت أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مُصنع له استخدامات فى صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعى واستخدامه فى نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط فى الصناعات السابق ذكرها، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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