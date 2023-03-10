الرئيس السيسي يعزى خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 11:28 صباحاً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.