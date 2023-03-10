السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقيتى عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.





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