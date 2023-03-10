3 آلاف متسابق يشاركون فى ماراثون القاهرة 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة ماراثون القاهرة 2023، والذى تنظمه سنويا وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية فى هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة بمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من جميع الأعمار وعدد من ذوى الهمم.





ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على إقامة العديد من الفاعليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين فى كل الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيدا على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع.



ويتميز ماراثون هذا العام برعاية مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من جميع أنحاء الجمهورية للمساعدة فى لمس حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم العقلى والنفسى لجميع فئات المجتمع والتشجيع على اتخاذ الرياضة نهجا للحياة.



وينقسم المارثون إلى 4 فئات وهى النصف ماراثون لمسافة 21 كيلو متر، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق آخر لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر.

كما يساهم الماراثون فى إظهار الجمال الحقيقى للقاهرة، وما يتميز به حى مصر الجديدة من امتزاج بين الطرز المعمارية المتنوعة خاصة الرومانى والفرنسى والحديث.



شارك فى الفاعليات الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة.