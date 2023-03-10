3 آلاف متسابق يشاركون فى ماراثون القاهرة 2023 (صور)

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ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على إقامة العديد من الفاعليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين فى كل الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيدا على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع.
ويتميز ماراثون هذا العام برعاية مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من جميع أنحاء الجمهورية للمساعدة فى لمس حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم العقلى والنفسى لجميع فئات المجتمع والتشجيع على اتخاذ الرياضة نهجا للحياة.
وينقسم المارثون إلى 4 فئات وهى النصف ماراثون لمسافة 21 كيلو متر، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق آخر لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر.
كما يساهم الماراثون فى إظهار الجمال الحقيقى للقاهرة، وما يتميز به حى مصر الجديدة من امتزاج بين الطرز المعمارية المتنوعة خاصة الرومانى والفرنسى والحديث.
شارك فى الفاعليات الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة.
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