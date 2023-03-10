نشاط الرئيس فى أسبوع.. حضور الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بأخلص التهانى لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتى تمثل خطوة مهمة فى مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية فى دولة نيجيريا الشقيقة.

كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو" الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبى تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب العراقى الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسيد آثير داود وزير التجارة، والدكتور أحمد الدليمى سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما أعرب الرئيس عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقى وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأحد الماضى ـ محمد الشامسى، الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبى، لاسيما فى قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب "محمد الشامسى" عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، فى ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة فى السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمى فى مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية فى قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد فى هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإماراتى الشقيقين.

والأسبوع الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى الدلتا الجديدة، فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع فى هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرى الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الثلاثاء الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقاً للصالح العام.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، بما يواكب التطورات العالمية الحديثة فى مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص فى سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابى فى جهود دفع التنمية الشاملة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمجمع "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية المتطورة، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بعد افتتاح مرحلتها الثانية فى شهر فبراير الماضى، وفى ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التى تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائى فى مصر، فى ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوى فى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، لاسيما فى ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة فى هذا المجال على مستوى العالم، والتى تبذل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسان أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلاً عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقى المشترك، على النحو الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعى الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القارى على كافة المستويات.

وتناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار فى القارة الإفريقية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين فى مختلف المجالات ولاسيما العسكرى والأمنى، فى ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكى عن تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر فى الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة فى شق التعاون الدفاعى، الذى يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً، مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أركان حرب محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحرى عادل بحيرى رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى رئيس مجموعة شركات الغرابلى، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، والمهندس حسام القاضى رئيس قسم تخطيط مكتب دار الهندسة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصةً موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب، وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية، بما يشمل حواجز الأمواج، ومحطات تداول الحاويات، والأرصفة، والمحطات متعددة الأغراض، والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.

كما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الرئيس السيسى خلال الندوة أن الأمن الذى تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواح وتضحيات الشهداء من أبناء مصر، لافتة إلى أن الرئيس حيا "وقوفا" شهداء الوطن من القوات المسلحة، وقال فى مداخلة مع أمهات ثلاثة من (شهداء مثلث القيادة) الذين استشهدوا فى سيناء: "إننا اليوم نعيش بفضل الله وتضحيات هؤلاء الشهداء التى دفعت منذ حوالى 9 سنوات" معربا عن سعادته وفخره بلقائهن، وطلب منهن توعية الناس، والتحدث معهم لإيصال صوتهن إلى شعب مصر.

كما أكد الرئيس أن الشعب المصرى يعيش فى أمان واستقرار بفضل ما قدمه هؤلاء الشهداء فداء للوطن، مجددا التحية والتقدير لأمهات الشهداء ورحب بهن، معربا عن الفخر بما قدمن فداء للوطن، مضيفا أن الجيش ليس فقط من يتذكر شهداء الوطن بل المصريون جميعا، وتابع قائلا: "نحن اليوم نتحدث عن استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، تلك الواقعة التى تجاوزت 54 عاما، فنحن لم ولن ننساه، ولن ننسى كل شهيد وكل مصاب قدم جزءا من جسده من أجل أن تصبح البلد فى أمان وسلام".

ووجه الرئيس السيسى التحية والتقدير لأسر الشهداء والمصابين الذين حضروا الاحتفالية، وغير المتواجدين، قائلا: "عهدنا معكم أننا لن ننساكم، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لكم، لكن العهد الأكبر أننا سنجعل ثمن دماء أبنائكم والإصابات التى حدثت وقدمت فداء مصر، وميلاد الدولة يفتخر بها أبناء مصر وأحفادها، واختتم الرئيس كلمته مرددا (تحيا مصر)".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وفى ذلك الإطار بحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصةً من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما، حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمع بين الدولتين فى مختلف المجالات على المستويين الرسمى والشعبى، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة المقلبة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما فى مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائى خاصة للدول المتضررة فى إفريقيا التى تأثرت دولها أكثر من غيرها فى هذا الصدد.