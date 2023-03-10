حضور الرئيس السيسى الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى أكد خلال الندوة أن الأمن الذى تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواح وتضحيات الشهداء من أبناء مصر، لافتة إلى أن الرئيس حيا "وقوفا" شهداء الوطن من القوات المسلحة، وقال فى مداخلة مع أمهات ثلاثة من (شهداء مثلث القيادة) الذين استشهدوا فى سيناء: "إننا اليوم نعيش بفضل الله وتضحيات هؤلاء الشهداء التى دفعت منذ حوالى 9 سنوات" معربا عن سعادته وفخره بلقائهن، وطلب منهن توعية الناس، والتحدث معهم لإيصال صوتهن إلى شعب مصر.

كما أكد الرئيس أن الشعب المصرى يعيش فى أمان واستقرار بفضل ما قدمه هؤلاء الشهداء فداء للوطن، مجددا التحية والتقدير لأمهات الشهداء ورحب بهن، معربا عن الفخر بما قدمن فداء للوطن، مضيفا أن الجيش ليس فقط من يتذكر شهداء الوطن بل المصريون جميعا، وتابع قائلا: "نحن اليوم نتحدث عن استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، تلك الواقعة التى تجاوزت 54 عاما، فنحن لم ولن ننساه، ولن ننسى كل شهيد وكل مصاب قدم جزءا من جسده من أجل أن تصبح البلد فى أمان وسلام".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه التحية والتقدير لأسر الشهداء والمصابين الذين حضروا الاحتفالية، وغير المتواجدين، قائلا: "عهدنا معكم أننا لن ننساكم، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لكم، لكن العهد الأكبر أننا سنجعل ثمن دماء أبنائكم والإصابات التى حدثت وقدمت فداء مصر، وميلاد الدولة يفتخر بها أبناء مصر وأحفادها، واختتم الرئيس كلمته مرددا (تحيا مصر)".

وفى شأن رئاسى ثان، كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "تعزيز التعاون بين مصر وروسيا.. السيسى وبوتين يؤكدان أهمية دفع جهود الاستقرار فى الشرق الأوسط" أن الرئيس السيسى أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، حيث بحثا سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما.

وأوضحت أن الرئيسين ثمنا العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمع بين الدولتين فى مختلف المجالات على المستويين الرسمى والشعبى، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة المقبلة.

ونقلت عن المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، القول "إن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.. كما شهد الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد السيسى وبوتين أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال أيضا إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما فى مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائى خاصة للدول المتضررة فى إفريقيا، التى تأثرت دولها أكثر من غيرها فى هذا الصدد.

وفى الشأن الحكومى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء عالى الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، فى هذا الصدد.

ونقلت عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، القول إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وكتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. توقيع مذكرة تعاون بين اقتصادية القناة وبنك قناة السويس" أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وقع مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس حسين رفاعى، بشأن التعاون والاشتراك فى المفاوضات مع مؤسسات التمويل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال بالمناطق الصناعية التابعة.

ونقلت (الجمهورية) عن رئيس المنطقة الاقتصادية التأكيد على أهمية هذا التعاون؛ لضمان الوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بتقييم التمويل اللازم للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ نظرا لتنوع طبيعة هذه المشروعات، مشيرة إلى أن المنطقة الاقتصادية مجهزة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات؛ مما يؤدى إلى تباين كبير فى حجم المشروعات ويتطلب مراعاة خصوصيتها، لافتة إلى أن الهيئة تثمن الاستشارات الفنية المالية خاصة فى ظل سعيها لتوطين المزيد من القطاعات الصناعية والخدمية داخل المناطق الصناعية.

وتحت عنوان "وزارة الداخلية.. تعلن التفاصيل الكاملة: 175 ألف جنيه تكاليف حج القرعة شاملة تذاكر السفر" نشرت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزارة الداخلية تكاليف (حج القرعة) لهذا العام (1444هـ /2023م) والتى سيبدأ إجراؤها اعتبارا من السبت وحتى الأربعاء القادم فى مديريات الأمن، وفقا لجدول زمنى.. حيث أوضحت الوزارة أن قيمة تكاليف الحج هذا العام مائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة وهى (سبعة وعشرون ألف جنيه، بإجمالى (مائة وخمسة وسبعين ألف وخمسمائة جنيه.. يتم سدادها لكل (فائز) على حدة، فيما عدا حالات المحارم والمرافقين لمقدم الطلب حيث يتم السداد لهم سويا وذلك بموجب بطاقات الرقم القومى السارية الصلاحية.