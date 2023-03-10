أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 10 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف، 67 مسجدًا، منها 61 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا و6 مساجد صيانة وتطويرا، فى إطار فى إطار الاستعدادات لـ شهر رمضان المبارك.

واشنطن

يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى البيت الأبيض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ لبحث التعاون ودعم أوكرانيا.

القاهرة

يفتتح رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية، الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، معرض "تاريخ تقرأه الأجيال" فى نسخته الرابعة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 35 عاما على تأسيس المجلس العربى للطفولة والتنمية.

القاهرة

يبدأ الفريق الغنائى "مسار إجبارى" ثلاث حفلات موسيقية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لميلاد ساقية الصاوى، وسط توقعات بحضور كبير من محبى ومتذوقى موسيقى الروك.

القاهرة

يقام فى بيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية بمقره بشارع المعز بالقاهرة فى تمام الساعة السابعة مساء، عرض "خيال الظل والأراجوز" والذى تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل، من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت.. كما يقام العرض المسرحى الكوميدى "عين جمل" على خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالجيزة فى تمام الساعة السابعة مساء.

الإسكندرية

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، فى تمام السابعة مساء، حفلا لفريق الخان للموسيقى والغناء بقيادة الفنان فادى المغربى.