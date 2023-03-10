محمد سيد طنطاوى.. مسيرة أزهرية بدأت من الصعيد وانتهت بـ البقيع

جدة - نرمين السيد - محمد سيد طنطاوي

سيرة فضيلة الإمام الأكبر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوى وعلمه الغزير وكتبه القيمة، وأحاديثه الإذاعية والتليفزيونية هى خير شاهد على علم هذا الرجل، وعلى وسطيته واعتداله ودعوته بالتى هى أحسن، حيث تبقى روحه خالدة بيننا، وإن فارقنا جسده.

خلال السطور التالية يقدم "دوت الخليج" موجزا لمسيرة فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق، فى نقاط موجزة:

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوى بقرية سليم الشرقية فى محافظة سوهاج فى الـ 14 من جمادى الأولى عام 1347هـ، والذى يوافق 28 أكتوبر عام 1928م.

تلقى تعليمه الابتدائى بقريته فى سوهاج، وبعد أن حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد الإسكندرية الدينى الأزهرى عام 1944.

بعد انتهاء دراسته الثانوية فى المعهد، التحق الدكتور محمد سيد طنطاوى بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر، وتخرج منها عام 1958.

محمد سيد طنطاوي

حصل الإمام سيد طتطاوى على تخصص التدريس سنة 1959، ثم حصل على الدكتوراة فى التفسير والحديث بتقدير ممتاز فى 5 سبتمبر عام 1966.

فى بداية مسيرته العملية عمل كإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف عام 1960، ثم عمل كمدرس فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1968.

عمل الإمام محمد سيد طنطاوى كأستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية أصول الدين فى أسيوط عام 1972، ثم انتُدب للتدريس فى دولة ليبيا لمدة 4 سنوات.

بعد ذلك عاد الإمام الأكبر الراحل وتم تعيينه أستاذا بقسم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط فى 1976، ثم عين عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط فى العام نفسه 1976.

فى عام 1980، انتقل الدكتور محمد سيد طنطاوى إلى المملكة العربية السعودية، حيث عمل فى المدينة المنورة كرئيس لقسم التفسير فى كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

بعد ذلك عاد إلى مصر ليتم تعيينه مفتيًا للديار المصرية فى 28 أكتوبر عام 1986م

وكُلِّلت جهود فضيلة الإمام الأكبر الراحل بصدور قرار جمهورى بتوليته مشيخة الأزهر الشريف فى 8 من ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 27 مارس عام 1996، واستمر حتى وفاته يوم 10 مارس 2010.

ألَّف الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى مجلدا ضخما أسماه "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، والذى يضم 15 كتابا لتفسير القرآن الكريم، ويحوى 7 آلاف صفحة.

محمد سيد طنطاوي

توفى فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، فى مثل هذا اليوم 10 مارس عام 2010 عن عمر يناهز 81 عاما إثر نوبة قلبية تعرض لها أثناء حضوره إحدى الفعاليات الدينية فى المملكة العربية السعودية.

وصُلِّيت على الدكتور محمد سيد طنطاوى صلاة العشاء فى المسجد النبوى الشريف بـ المدينة المنورة، ليتم دفنه بجوار النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأجلاء، رضوان الله عليهم أجمعين فى مقبرة البقيع.