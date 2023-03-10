الأوقاف تفتتح اليوم هذا العدد من المساجد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأوقاف، إن من هذه المساجد 61 مسجدًا "إحلال وتجديد"، و6 مساجد صيانة وتطوير.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2022، وحتى الآن 812 مسجدًا؛ منها 654 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و158 مسجدًا صيانة وتطويرًا،

وعلى صعيد آخر، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد إمام وقارئ لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك للبرازيل وإيطاليا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك 74 موفدًا.