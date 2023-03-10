طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن طقس اليوم الجمعة سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.وسيكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون ظاهرة الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الإدارية 27 14

6 أكتوبر 28 14

بنهـا 27 14

دمنهور 26 13

وادى النطرون 26 13

كفر الشيخ 27 14

المنصورة 27 14

الزقازيق 27 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 26 13

بورسعيد 25 12

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 13

العريش 26 13

رفح 24 13

رأس سدر 26 15

نخل 24 04

كاترين 22 06

الطور 27 15

طابا 25 15

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 21 14

السلوم 20 10

سيوة 25 10

رأس غارب 28 15

الغردقة 28 16

سفاجا 28 15

مرسى علم 28 15

شلاتين 31 14

حلايب 28 15

أبو رماد 29 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 29 10

بني سويف 28 11

المنيا 28 10

أسيوط 29 11

سوهاج 29 13

قنا 30 13

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 29 12

أبوسمبل 30 13