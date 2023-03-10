تصل لـ القاهرة.. الأرصاد: ظاهرة تؤثر بشدة على طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن طقس اليوم الجمعة سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.وسيكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون ظاهرة الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.