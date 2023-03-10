شبورة وأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار بداية من يوم الإثنين المقبل على جميع الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وسيكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.