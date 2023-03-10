البابا يلتقى مع شركاء التنمية فى الكنيسة الأرثوذكسية (صورة)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص بيشوى شارل، مسؤول المكتب البابوى للرعاية الاجتماعية، والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة.
ومسؤولو الهيئات التى تعمل بمجال التنمية المجتمعية فى الكنيسة، وهى: أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وخدمة الراعى وأم النور، والمكتب البابوى للرعاية الاجتماعية، والمكتب البابوى للمشروعات، وخدمة الأنبا أبرآم بكنيسة القديس مار مرقس فى كليوباترا، وخدمة الأنبا أبرآم بكندا والمعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، وخدمة "كوبتك أورفانز - Coptic Orphans".
وتضمن اللقاء عرضًا لأنشطة وجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، وخصوصا قاعدة بيانات العمل التنموى فى الإيبارشيات، وأيضًا عرضًا لخبرة تدريب وتأسيس مكتب تنمية فى إحدى الايبارشيات.
وأدار البابا مناقشة مفتوحة حول الخطة المستقبلية لعمل اللجنة، وخاصة فى ضوء انضمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ودعمها جهود الدولة فى تسديد احتياجات الأكثر فقرًا وتوفير حياة كريمة لكل المصريين خلال الفترة المقبلة.
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