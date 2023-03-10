الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى البرازيل وإيطاليا خلال شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد إمام وقارئ لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك للبرازيل وإيطاليا.



جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد إمام وقارئ لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك للبرازيل وإيطاليا. وأوضحت الوزارة -فى بيان اليوم- أنه بذلك يصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك 74 موفدًا.

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