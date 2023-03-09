الدوري الأوروبي.. التعادل الإيجابى ينهى الشوط الأول بين مان يونايتد ضد ريال بيتيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 11:28 مساءً - تعادل فريقا مانشستر يونايتد ضد ريال بتيس، إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حاليا، على ملعب "أولد ترافولد" معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات مباريات الدوري الأوربي، يوروبا ليج للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف الشوط الأول من المباراة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء لصالح نادي مانشستر يونايتد، بينما أحرز أيوزي بيريز هدف ريال بيتيس في الدقيقة 32.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات وأرقام كرة القدم سجل ماركوس راشفورد 26 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو ثالث أكبر عدد من أهداف أي لاعب من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد إيرلينج هالاند (33) وكيليان مبابي (30).

ويبحث نادي مانشستر يونايتد عن تحقيق الانتصار على حساب ريال بيتيس لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة من ليفربول بنتيجة سبعة أهداف دون رد.

ويطمح مان يونايتد في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تضمن له العبور وتخطى دور ال16 والتأهل إلى دور الثمانية قبل موقعة الإياب في إسبانيا.

بينما سيحاول ريال بيتيس استغلال المعنويات السيئة التي يمر بها لاعبى مانشستر يونايتد للضغط عليهم وخطف الفوز من ملعبهم لتسهيل المهمة في الصعود لربع النهائي.

ونجح نادي مانشستر يونايتد في العبور إلى دور 16 من بطولة الدوري الأوربي، بعد الانتصار على حساب نادي برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين، بينما نجح نادي ريال بتيس في العبور إلى الدور ذاته بعد نجاحه في تخطى دور المجموعات من مسابقة "يوروبا ليج".

وتدور شكوك حول قدرة البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في التواجد مع الفريق أمام ريال بيتيس، عقب تعرضه لإصابة في مباراة اليونايتد الأخير أمام ليفربول واستبداله في الدقيقة 77 ومشاركة مارسيل سابيتزر بدلا منه.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، لي مارتينيز، لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو، فيجورست، كاسيميرو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راشفورد، أنتوني.

بينما جاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: برافو.

خط الدفاع: سابالي، بيزيلا، لويس فيليب، أبينير فينيسيوس

خط الوسط: وليام كارفالو، خواكين، روديجير.

خط الهجوم: لويس هنريكي، بيريز، خوانمي.