الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم للعمل محفظ قرآن كريم بالأروقة

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهرى، إن الرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وضع عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوافر فى المتقدمين للعمل فى وظيفة المحفظين، موضحا أنه يجب أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملًا.
وتابع المشرف على الرواق الأزهرى، لأن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم مجيدا لأحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا، وأن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وأن يجتاز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية، وأن يتم تسكين الناجحين وفقا لاحتياجات كل مركز وفى حال زيادة أعداد الناجحين عن الاحتياجات تكون الأولوية للأعلى درجة.
من جهته، قال الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إنه سيتم مكافأة المقبولين للعمل وفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة، على أن يتم تسكين الناجحين وفقًا لاحتياجات كل مركز.
وأضاف مدير عام الجامع الأزهر، أن التقديم بدأ من اليوم الخميس 9 مارس 2023م، وينتهى فى يوم الجمعة 24 مارس 2023م.
وعلى الراغبين فى التقدم الدخول على الرابط التالى وتسجيل البيانات بدقة:
https://service.azhar.eg/Services/rewaqJobs
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