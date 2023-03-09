أسرة الشهيد أسامة عيد: كان نفسه يخدم فى سيناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "ابنى مات بطل وهو بيدافع عن بلده ضد الجماعات الإرهابية وكان نفسه يخدم فى سيناء وربنا ينصر الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسى ويحفظ مصر وشعبها".. وبقول لكل زمايله: "ربنا يحميكم وينصركم وتجيبوا حق كل شهيد ضحى بحياته علشان بلده ونعيش فى أمان"، كلمات بسيطة عبر بها الحاج "عيد" والد الشهيد أسامة عيد ابن محافظة بورسعيد عن فخره بنجله الشهيد.





ومن جانبها، قالت والدة الشهيد: "ابنى كان مخبى أنه بيخدم فى سيناء، وقال لى إنه فى الإسماعيلية علشان خوفى عليه وآخر مكالمة معى قبل الحادث، قال لى: "خلى بالك من نفسك يا ماما"، متابعة : "ابنى مات راجل بطل كان بيدافع عن وطنه ضد الخونة الإرهابيين حرمونى منه، ابنى كان خاطب وباقى ليه 6 شهور وينهى خدمته". وأضافت " ندى" أخت الشهيد: "أخى أسامة كان صديقا لى وأقرب حد لى، كان طيب وحنين وعمره ما حرمنى من حاجة كان دايما جنبى". وذكر "أحمد" الشقيق الأصغر للشهيد: "أخى بطل، كنت بحبه أوى وكان دايما واقف جنبى، استشهاده كان صدمة كبيرة أوى".

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