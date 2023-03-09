مصر تقرر الانسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية بعد تقييم من وزارتي التموين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 10:26 مساءً - قررت مصر الانسحاب من معاهدة الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، بنهاية يونيو المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية، أن قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب المبرمة من قبل الأمم المتحدة جاء عقب تقييم من وزارتي التموين والتجارة، انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة.

وأوضحت أن مصر كانت وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

وفي سياق آخر، أعلن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مؤخرًا على 240 ألف طن قمح روسي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن التعاقد سيعزز المخزون الاستراتيجي من القمح الذي يتجاوز حاليا 4.5 شهر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

ولفت إلى أنه وبجانب التعاقد يوجد أيضًا الاستعدادات لموسم القمح المحلي اعتبارًا من منتصف شهر إبريل 2023، حيث من المستهدف توريد من 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح محلي لصالح وزارة التموين، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم الذي يصرف لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف.