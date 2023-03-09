سمير فرج: مصر قضت على الإرهاب بفضل صلابة الجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 10:26 مساءً - قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن يوم الشهيد يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي استشهد على الخط الأمامي للدفاعات، وهذا الأمر لم يحدث في التاريخ.

وتابع فرج، في تصريحات تليفزيونية، أن جنازة الشهيد عبد المنعم رياض كانت عظيمة، حيث حضر الجنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والملك حسين ملك الأردن، وجماهير الشعب المصري، ولذلك نحتفل بذكرى الشهيد في هذا اليوم، معقبا: لولا شهداء مصر لما حققت مصر الاستقرار الذي تعيشه الآن.

وأضاف: بفضل صلابة الجيش والشرطة والشهداء استطاعت مصر أن تقضي على الإرهاب، إحنا بنقول لأسر الشهداء إحنا مش ناسيينكم، إحنا معاكم، بالتضحية نستطيع أن نحقق الاستقرار، وهذا الأمر واضح في شمال العريش الآن.

ووجه كلمة للشعب المصري قائلًا: الأزمات المتتالية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على مصر والعالم، ولذلك يجب أن نتحمل الفترة المقبلة لحين مرور الأزمة لكي نبني الدولة المصرية بإذن الله.