«الرقابة الصحية»: نعمل على الإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة فى تسجيل واعتماد المنشآت الصحية للإسراع والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بعد الاستيعاب اللازم لأبعاد تطبيق التجربة فى محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين هيئات المنظومة الثلاث تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال كلمته التى شارك بها فى حفل تكريم الفائزين بالمرحلة الثانية من مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات "EH-QIPS 2023"، وهو أحد مشروعات الشراكة بين الحكومة اليابانية والمصرية فى مجال الصحة، من خلال وزارة الصحة والسكان المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانية "JICA"، وذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، السفير أوكا هيروشى، سفير اليابان بمصر، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة فى الاحتفالية تأتى فى إطار نشر ثقافة الجودة فى المنشآت الصحية كهدف استراتيجى أساسى، حيث يُعد تطبيق معايير الاعتماد الوطنية، الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من "الاسكوا"، الضمان لتحقيق خدمة صحية آمنة وفعالة.

وأشار إلى ما تثبته الخبرة الإدارية العملية فى مجال الصحة من الاحتياج الأساسى لثقافة وأدوات الجودة التى بدونها تظل الخدمة الصحية والممارسات الطبية اليومية "عشوائية"، وأن معايير الجودة هى الأداة الوحيدة التى تسمح بقياس أبعاد الخدمة الصحية وتحسينها وغيابها يمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المريض، وهدرًا غير محتمل فى الموارد، فضلًا عن زيادة فى نسبة المضاعفات والوفيات.

وشارك الدكتور أحمد طه، فى تسليم دروع التكريم لإدارات الجودة ومديرى المستشفيات للمشروعات الفائزة من 12 مستشفى من إجمالى 50 مستشفى مستهدفة على مستوى الجمهورية.