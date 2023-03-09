أبدعت فى الندوة التثقيفية 37.. «الشؤون المعنوية» رسالة راقية ومنارة إعلامية

جدة - نرمين السيد - تُمثل إدارة الشؤون المعنوية منارة حقيقية، فيما يخص إبراز دور القوات المسلحة فى المشروعات الكبرى، وكل مشاركات الجيش فى القطاع المدنى، وذلك عبر رجال الإدارة الذين يمتلكون من المهارات والأدوات الإعلامية والثقافية تجذب الجمهور، الذين يحرصون أن تكون الشؤون المعنوية مرجعية سليمة ودقيقة لكل وسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، إذ تقوم بدور مهم فى توثيق المشروعات الكبرى والاحتفالات الخاصة بالدولة.

يوم الشهيد

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

العميد ياسر وهبة يبهر الحضور بكلمات مؤثرة خلال الاحتفال بيوم الشهيد

وفى رحاب الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد"، خرج علينا العميد ياسر وهبة بصوته القوى صاحب القدرة على الانتقال ببراعة من إحساس الفخر والاعتزاز بالشهداء يتحدث عن القوات المسلحة الباسلة التى تظل رمز الوفاء لأبطالها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، وترد لهم الجميل وتقدم لهم العطاء والتكريم وتحيط أسرهم بالرعاية والاهتمام بما قدموه لوطنهم من تضحيات وبطولات حفظت له كرامته وأمجاد خلوده.

ووجه العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، رسالة مؤثرة لأسر الشهداء، قائلا: "لكل أمة صفحة من الحياة القومية تحتوى تاريخ الجهود التى بذلتها والآلام التى عانتها فى سبيل حريتها".

وأضاف العميد ياسر وهبة، خلال كلمته اليوم بـ يوم الشهيد: "تلك الصفحة أول ما تعنى كل أمة بتدوينها ففيها ذكريات لكفاح الماضى وعبر الجهاد الحاضر وعظات آمال المستقبل وفيها بيان لنصيب الأجيال المتعاقبة".

وتابع العميد ياسر وهبة: "هذه الندوة التثقيفية التى تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذى يشهد ذكرى وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس عام 69.. والذى أكد باستشهاده أن الدفاع عن الأوطان واجب مقدس تتلاشى فيه الرتب".

وقال العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، إن «ما يربطنا بمصر ليس مجرد أرض نعيش فيها، وإنما هى حالة من العشق تجعل هواها يجرى فى دمائنا، وتجعلنا حينما ينطق اسمها تتهاوى دموعنا فخرا بالانتماء إليها».

العميد ياسر وهبة: تحيا دائما مصر بأرواح شهدائها

وألقى خلال تقديمه لفعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أبياتا شعرية جاء فيها:

مصر هى شمس الأقمار فى ليل بدرها وقمر الشموس فى دفء حصنها

يا سائلى عن بلادى إن لى وطنا هواه يجرى دماء فى شرايينى

لو قيل مصر تهاوى الدمع شجنا وقلت يا أرضها السمراء ضمينى

يا موطنى ما توارى الحلم فى خلدى ولا الليالى ولا الأيام تنسينى

صوت المقاهى وفى المذياع أغنية لكوكب الشرق بالألحان تشجينى

ذكرى الطفولة إذ قالت معلمتى ارسم بلادك فى فن وتلوين

وجدتنى دون وعى قد رسمت لها بيتا وأهلا وحضنا كان يؤوينى

رسمت قلبا لها سميته وطنى يحيطه غصن صفصاف وزيتون

رسمت مصر تعير الليل شمعتها وتطعم الشمس خبزا للمساكين

رسمت مصر عروسا ليل فرحتها تزفها الأرض فى أبهى الفساتين

قالت معلمتى من أنت قلت لها أنا ابن مصر وهذا الفخر يكفينى

«سيناء ملحمة التضحية والبناء» بصوت المقدم مصطفى لبيب

واستمع الحاضرون فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "سيناء ملحمة التضحية والبناء"، بصوت المقدم مصطفى لبيب الذى يتميز صوته بالقوة والحسم الممزوجة بالفخر والعزة، كما يتميز بمرونة الانتقال من أداء الى آخر بأداء متقن يجذب المستمع إليه.

وفى ظل التطور الإعلامى، نجحت إدارة الشؤون المعنوية فى ربط الصورة الذهنية للشعب المصرى بالأغنية الوطنية التى ترفع الوعى، والمرتبطة بمعادل بصرى يمثل المشروعات القومية، والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وذلك مشاركة منها فى رفع الوعى وزيادة الاصطفاف الوطنى.

تكريم أسر الشهداء فى الندوة التثقيفية الـ 37

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من أسر الشهداء ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد.

وكرم الرئيس السيسى، اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبدالمتجلى، وتسلمت التكريم زوجته سالى عبدالحميد محمد على، ووالده محمود محمد عبدالمتجلى وأبناؤه أنهار وهاجر ومحمود.

كما كرم الرئيس اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد محمد أحمد جمعة، وتسلمت التكريم زوجته نورا محمد عبدالجواد، ووالدته سعاد ياسين على ووالده محمد جمعة والأبناء على وعمر، واسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن، وتسلمت التكريم زوجته أميرة عمرو محمد رضا ووالدته وفاء خليل حسن ووالده محمد عصام الدين، والأبنة يمنى.