التشكيل الرسمي لمباراة مان يونايتد ضد ريال بيتيس فى الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 09:30 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى مانشستر يونايتد ضد ريال بتيس، التشكيل الرسمي لمباراتهما التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات مباريات الدوري الأوربي، يوروبا ليج للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، لي مارتينيز، لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو، فيجورست، كاسيميرو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راشفورد، أنتوني.

تشكيل مان يونايتد

بينما جاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: برافو.

خط الدفاع: سابالي، بيزيلا، لويس فيليب، أبينير فينيسيوس

خط الوسط: وليام كارفالو، خواكين، روديجير.

خط الهجوم: لويس هنريكي، بيريز، خوانمي.

تشكيل ريال بيتيس

ويبحث نادي مانشستر يونايتد عن تحقيق الانتصار على حساب ريال بيتيس لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة من ليفربول بنتيجة سبعة أهداف دون رد.

ويطمح مان يونايتد في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تضمن له العبور وتخطى دور الـ16 والتأهل إلى دور الثمانية قبل موقعة الإياب في إسبانيا.

بينما سيحاول ريال بيتيس استغلال المعنويات السيئة التي يمر بها لاعبى مانشستر يونايتد للضغط عليهم وخطف الفوز من ملعبهم لتسهيل المهمة في الصعود لربع النهائي.

ونجح نادي مانشستر يونايتد في العبور إلى دور 16 من بطولة الدوري الأوربي، بعد الانتصار على حساب نادي برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين، بينما نجح نادي ريال بتيس في العبور إلى الدور ذاته بعد نجاحه في تخطى دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وتدور شكوك حول قدرة البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في التواجد مع الفريق أمام ريال بيتيس، عقب تعرضه لإصابة في مباراة اليونايتد الأخير أمام ليفربول واستبداله في الدقيقة 77 ومشاركة مارسيل سابيتزر بدلا منه.