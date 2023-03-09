وزير الصحة: سيتم تشكيل لجان لتحسين أوضاع الفرق الطبية والعاملين بالقطاع الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة لتحسين أحوال الأطباء، مؤكدًا أنه خلال الفترة القصيرة المقبلة سيتم تشكيل لجان أخرى لوضع تصورات لتحسين أوضاع الفريق الطبي من أطباء الأسنان والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في منشور له على الصفحة الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم عمل لجنة متخصصة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي من الإداريين وكافة الفئات الأخرى، مشيرًا إلى أن تشكيل هذه اللجان يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين به، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.

سبق وأكد وزير الصحة سرعة إيجاد الحلول لسد العجز فى الأطباء ببعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وإعادة توزيع التمريض لسد العجز في بعض الأماكن مستعرضًا خطة الوزارة وأولوياتها وضع خطط مستقبلية للقطاع الصحي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق الانضباط الإداري وإعادة توزيع الأجهزة الطبية وفقًا للاحتياجات والاستعداد والتحضير لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، فضلا عن تحقيق التكامل بين الجامعة ومستشفيات الصحة لسد العجز فى بعض التخصصات الطبية وتنظيم قوافل علاجية تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا لـ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى ختام زيارته اليوم بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.