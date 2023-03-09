السيسي وبوتين يؤكدان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 09:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لاسيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا التي تأثرت أكثر من غيرها في هذا الصدد.

في وقت سابق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، التي تقام اليوم الخميس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من رجال القوات المسلحة وأهالي الشهداء.

وشهدت الندوة التثقيفية العديد من العروض الفنية من مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، وفي بداية الندوة تم عرض العديد من الفقرات المتنوعة.

كما قدم نخبة من الفنانين، مشهدًا تمثيليا بعنوان مثلث القيادة، الذي برز من خلاله تضحيات العديد من رجال الجيش والقوات المسلحة بأروحهم من أجل الوطن، ومن النجوم الذين شاركوا في هذه الفقرة: الفنان محمود عبد المغني، والفنان أحمد جمال سعيد، والفنانة لبنى ونس، والفنان محمد السويسي.