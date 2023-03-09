مصر للطيران تصدر بيانًا هامًا بشأن رحلة ميونيخ غدًا الجمعة

جدة - نرمين السيد - أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه ورد لها من إدارة مطار ميونيخ بألمانيا، إفادة بتنظيم إضراب جزئى بمطار ميونيخ غدا الجمعة الموافق 10 مارس 2023 من الساعة الخامسة صباحا وحتى العاشرة صباحًا بتوقيت ميونيخ.





وعلى ذلك، ناشدت مصر للطيران، عملائها المسافرين على رحلة ميونيخ المتجهة من القاهرة رقم MS788 غدًا الجمعة، التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات على الأقل، وذلك لتجنب التأثر بالازدحام المتوقع نتيجة للإضراب وعدم اللحاق بالرحلة.

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