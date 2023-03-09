استقبال حافل من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو "بطل الشعب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 08:28 مساءً - استقبال حافل لاقاه لاعب الأهلى بيرسى تاو خلال تواجده فى بلده جنوب أفريقيا مع بعثة المارد الأحمر لخوض مباراة صن داونز السبت بدوري أبطال أفريقيا.

وأظهرت الصورالتى نشرتها صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك، حفاوة بالغة وأستقبال حار من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو الذي كان يلعب في صن داونز قبل رحيله لأوروبا الذي عاد منها للأهلي قادماً من نادي برايتون الإنجليزي.

وعلّقت صفحة الأهلي على فيس بوك ، على الصور ، قائلة : بطل الشعب.

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا (3)

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا (4)

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا (5)

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا (6)

بيرسي تاو مع الجماهير في جنوب أفريقيا (7)

على صعيد متصل ، حرص أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول لفريق الكرة، الذي أقيم اليوم ،الخميس، على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام بعد غد السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.