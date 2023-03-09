والدة الشهيد مصطفى حجاجى: روحى فداء لمصر وفخورة بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 08:28 مساءً - قالت بهية طه والدة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي، إن نيل نجلها الشهادة هو فخر لها، كما أنها تشعر بالفخر بالقوات المسلحة المصرية، التي تذكر وتكرم أبناءها الشهداء دائما.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "مستعدة أقدم روحي فداء لمصر، أولادي راحوا علشان يدافعوا عن مصر، معقول أنا مبقاش زيهم".

وقالت: "أنا انهاردة كنت في غاية السعادة، كل الناس ترى ذكريات الشهيد مصطفى حجاجي وكفاحه، وعرفت مؤخرا أن زملاءه الذين معه في الصورة استشهدوا، وسبحان الله الدفعة 103 حربية هي دفعة الشهداء المناضلين الغيورين على وطنهم، محدش فيهم هاب الموت".