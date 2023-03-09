دالجليش عن إنجاز محمد صلاح: لاعب عظيم فى ليفربول.. وآمل أن يستمر طويلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 08:28 مساءً - أشاد السير كيني دالجليش، أسطورة نادى ليفربول الإنجليزي، بالإنجاز الذى حققه النجم المصري محمد صلاح، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادى فى الدوري الإنجليزي، برصيد 129 هدفا، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم روبي فاولر.

وكان محمد صلاح، قد تألق أمام مانشستر يونايتد، فى المواجهة التى حسمها الريدز، بسباعية نظيفة، من خلال تسجيله هدفين وصنع مثلهما، فى اللقاء الذى جمعهما الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال دالجليش، فى تصريحات للموقع الرسمي لنادى ليفربول،:"لا ينبغي أبدًا التقليل من كل إنجاز يحققه أي فرد أو تجاهله، إنه إنجاز رائع وقد فعل ذلك في فترة زمنية قصيرة، أقصر مما فعل روبي فاولر".

وأضاف:"الشيء الأكثر أهمية هو أن الجوائز الفردية رائعة ولكن لا يمكنك التغلب على جوائز الفريق، ضمن نجاح الفريق ، هناك دائمًا أفراد يقدمون مساهمات، لكن أمر رائع بالنسبة إلى مو، لقد كان خادمًا رائعًا للنادي وقد يستمر طويلاً".

وتابع:"محمد صلاح حقق إنجازا رائعا، وقد كان لاعبًا عظيمًا لهذا النادي وآمل بأن يستمر".

وأختتم ساخرا:"إذا اراد محمد صلاح اللعب في مباراة الاساطير ضد اساطير سيلتيك هذا الشهر، فليس هناك مشكلة، سنضعه بالفريق".