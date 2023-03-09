عاجل- السيسى يبحث هاتفيا مع نظيره الروسى المستجدات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وفى ذلك الإطار، بحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خصوصًا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما، حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمع بين الدولتين فى مختلف المجالات على المستويين الرسمى والشعبى، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة المقبلة.

‏وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيسين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما فى مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائى خاصة للدول المتضررة فى إفريقيا التى تأثرت دولها أكثر من غيرها فى هذا الصدد.