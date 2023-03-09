البابا تواضروس يعزى فى وفاة الراهبة هيلانة بإيبارشية البحيرة

جدة - نرمين السيد - وستقام صلوات تجنيزها فى كنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور فى الخامسة من مساء اليوم. وترهبت الأم الراحلة فى دير السيدة العذراء بالسودان بيد المتنيح الأنبا دانيال مطران الخرطوم وتوابعها. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة والخمس مدن الغربية، ولأسرة بيت سمعان الشيخ بكرمة مارمرقس بدمنهور، فى نياحة الأم المباركة الراهبة هيلانة، طالبا لنفسها البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

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