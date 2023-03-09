زوجة شهيد عقيد أحمد جمعة: الرئيس السيسى دائم الاهتمام بنا وزوجى أكرمنا حيا وشهيدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 07:27 مساءً - وجهت نورا محمد عمران، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمد جمعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمهم خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلة: "اتوجه بالشكر للرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله معانا ومع اسر الشهداء كلهم".

وأضافت نورا محمد عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بهم وكل قيادات القوات المسلحة، كما خصت بالشكر دفعة زوجها الشهيد احمد جمعة لدعمهم ومساندتهم طوال الوقت.

وعبرت نورا محمد عمران، عن شعورها بالفخر خلال تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متابعة: "حصلى مشاعر متضاربة ولكن فخورة بزوجي وكنت حاسة أنه معانا بروحه واللي أقدر أقوله أنه أكرمنا حي وشهيد"، مؤكدة أن زوجها الراحل تميز بصفات الشهداء حيث كان خلوق ومتدين ومخلص في عمله وعنده ضمير.

وتابعت: "الفخر الأكبر لنا بالمكانة اللي ربنا وضعه فيها لأنه أكيد يستهلها لما بذله من الشهادة في سبيل الله".