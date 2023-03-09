الداخلية: عدم سداد رسوم حج القرعة العام الجارى بمثابة تنازل عن الفرصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 07:27 مساءً - أكدت الداخلية أن عدم سداد رسوم الحج يكون بمثابة تنازل عن الفرصة، حيث أعلنت وزارة الداخلية التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم بحج القرعة لعام 1444هـ/ 2023م .. لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.. وذلك على النحو التالى:

تحصيل تكاليف حج القرعة

يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس الموافق 23/3/2023م.

يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (148500مائة وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) ، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة وهى مبلغ وقدره (27000 سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) بإجمالي مبلغ وقدره (175500 مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) لكل فائز على حدا ، فيما عـــدا حــالات المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب حـــيث يتم الســداد لهم سـوياً وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

​ـ يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

ـ جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 30/4/2023م الموافق (10) شوال 1444هـ ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

ـ صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

ـ صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

ـ البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (3) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

ـ تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلاً، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

ـ ما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

ـ فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

ـ بيان موقف التجنيد للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد ويُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

ـ عدد (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة الآتى (ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة - مُراعـــــاة عدم إرتداء الرجـــال أغطـية الرأس البيضـــاء وبالنسبة للسـيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصــورة).

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

يلتزم الفائزين بالقُرعة المُسدِدين للتكاليف بضرورة إتباع مايلى:

ـ الالتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الاحترازية والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

ـ احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

ـ الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى عشرة آلاف دولار أمريكى فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

ـ الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

ـ الالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.