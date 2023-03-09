حجازى وحامد يقودان تشكيل الاتحاد ضد النصر بقيادة رونالدو فى الدورى السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 07:27 مساءً - أعلن ناديا الاتحاد والنصر، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها فى تمام السابعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022 - 2023.

وسيقود الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد تشكيل الاتحاد، وفى المقابل يتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو تشكيل النصر. ويخوض الاتحاد اللقاء بالتشكيل التالي:



تشكيل الاتحاد

وفى المقابل يدخل النصر بتشكيل مكون من:

تشكيل النصر

وتعتبر المواجهة هامة للمصريين حيث يصطدم الثنائى المصرى أحمد حجازى وطارق حامد لاعبا الاتحاد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في مباراة حسم صدارة الدوري السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة في 19 مباراة فيما يليه نادي الاتحاد في المركز الثاني والوصافة برصيد 44 نقطة .

ويحتاج النصر للفوز أو التعادل للبقاء في صدارة الدوري أما الاتحاد فيحتاج إلى الفوز فقط للصعود إلى صدارة الدوري .

ويسعى النصر للثأر من الاتحاد بعدما خطف النمور لقب كأس السوبر السعودي من العالمى على ملعب الملك فهد بالفوز بنتيحة 3-1 في يناير الماضي بمشاركة كريستيانو رونالدو.

ويتفوق النصر على نظيره الاتحاد في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري السعودي حيث التقى الكبيرين في 29 مباراة، في البطولة المحلية حتى الآن .

وخلال هذه المباريات، فاز فريق الاتحاد 9 مرات بينما حقق النصر الفوز في 11 مباراة، وحسم التعادل 9 لقاءات كلاسيكو بينهما، آخرها جاء بنتيجة سلبية في لقاء الدور الأول بالعاصمة السعودية الرياض في ضيافة العالمي .

وشهد كلاسيكو الاتحاد والنصر على صعيد دوري المحترفين تسجيل 83 هدفًا منها 45 هدفًا من نصيب العالمي ، مقابل 38 هدفًا لصالح فريق جدة.

ويظل فريق الاتحاد صامدًا خلال مبارياته أمام النصر، ولم يتذوق طعم الخسارة في آخر 7 لقاءات جمعت بينهما بالدوري السعودي، قبل الصدام المرتقب اليوم الخميس.