طاقم حكام مصرى بقيادة محمود ناجى يقود نهائى أمم أفريقيا للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 07:27 مساءً - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره منتخب جامبيا، المقرر لها يوم السبت 11 من شهر مارس الجاري، في نهائى بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود ناجى.

يضم الطاقم المصرى كلا من محمود ناجى حكما للساحة، ومحمود عاشور حكما للفار، ويارا عاطف حكم فار مساعد، وسامى هلهل حكم مساعد.

وتقام مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره منتخب جامبيا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب السنغال أمام نظيره منتخب جامبيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب تونس للشباب لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، يوم الجمعة 10 من شهر مارس الجاري، في لقاء تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات على ستاد القاهرة الدولي.

وينص نظام بطولة أمم إفريقيا للشباب على تأهل المنتخبات الأربعة، التي تصل للدور نصف النهائي إلى بطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في الصيف المقبل بدولة إندونيسيا.