الصحة: تشكيل لجنة لتحسين أحوال الأطباء

جدة - نرمين السيد - وقال بيان الصحة الصادر، اليوم الخميس، إنَّه خلال الفترة القصيرة المقبلة سيتم تشكيل لجان أخرى لوضع تصورات لتحسين أوضاع الفريق الطبى من "أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" إلى جانب لجنة متخصصة لتحسين أوضاع العاملين فى القطاع الصحى من الإداريين، وكافة الفئات الأخرى.

وأكد وزير الصحة أنَّ تشكيل هذه اللجان، يأتى ضمن توجهات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالقطاع الصحى والعاملين به، وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.