وزير الأوقاف: من يتوقف عن طلب العلم سيسبقه الزمن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن طلب العلم من المهد إلى اللحد وحيث يتوقف الإنسان عن طلب العلم والتزود بالخبرات يسبقه الزمن فى عالم شديد التسابق والتسارع.





جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف، الدورة الثالثة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بعنوان "دور القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الانتماء الوطنى فى بناء المجتمعات"، اليوم الخميس للائمة والواعظات من دول العالم

وأضاف الوزير إن هذه الدورة مختلفة عن الدورات السابقة فهى تتضمن مجموعة من الإعلاميين الكبار سواء من مقدمى البرامج أو معديها وتكون أشبه بتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المختلفة وتعميق العلاقات. وشدد على ضرورة أن يكون الإعلاميون والأئمة والوعاظ ملمين بثقافة عامة وليس بجانب واحد فقط من الثقافة، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرا من المشاكل ينتج عن ضيق الأفق الثقافى، موضحا أن الأنشطة الثقافية والرياضية كثيرا ما تبنى شخصية الطالب وتؤثر فيه.

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