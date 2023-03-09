وزيرة الهجرة تلتقي وفدًا أستراليًا من أصدقاء ”راعي مصر” للتنمية لتعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 06:29 مساءً - استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر "، ووفدا أستراليا من تنظيم أحد رموز الجالية المصرية في أستراليا من أصدقاء المؤسسة، في إطار تعزيز الجهود لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والاستفادة من جهود الجاليات المصرية بالخارج في دعم جهود التنمية، والبناء علي دور الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لإيصال الدعم للجهات المستحقة من مستشفيات ودور علاج آخرها ٢١٥ كرسيا متحركا متخصصا للأطفال مقدم من الجالية المصرية بأستراليا من جمعية أصدقاء المؤسسة.

وترأست وزيرة الهجرة اجتماعا يضم وفدًا من أصدقاء مؤسسة "راعي مصر" للتنمية في أستراليا، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسيد شوكت مسلماني، عضو مجلس النواب الأسترالي بولاية "نيوساوث ويلز، والتي تضم أكبر جالية عربية"، ويعمل على دعم متحدي الإعاقة وحقوق الإنسان في العالم العربي، والمستشار پول سيدراك، المصري الاسترالي وممثل مجلس مدينة "بايسايد" الأسترالية، والسيد محمد رحمة الله، رئيس النادي الأسترالي البنجالي للصحافة والإعلام، والسيد شادي نواصرة، عضو الجالية الأردنية في أستراليا، والسيد نبيل سامي والمنظمة الأسترالية للأعمال، والسيد مودي نبيل، مدير إدارة التطوع بمؤسسة "راعي مصر للتنمية"، والسيدة نيرمين نبيل إدارة العلاقات العامة بمؤسسة راعي مصر للتنمية.