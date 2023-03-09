رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.





جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف الخولى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، فى مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لإمتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الدواء عالى الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، لافتا إلى الجهود المبذولة، لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

فى سياق متصل، أشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى ما ينفذ من خطوات تطوير متكاملة لمختلف مصانع الشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، وتعزيز فرص المنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف شركات الدواء المحلية والأجنبية فى إطار توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء، وما يتعلق بإقامة مشروعات مشتركة فى هذا الصدد، لإنتاج العديد من المنتجات الدوائية الضرورية للعديد من الأمراض وخاصة المزمنة منها، هذا إلى جانب انتاج المواد الخام.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس محمود عصمت، تناول خلال الاجتماع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الطبية الحيوية.

ولفت فى هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ"بنج الأسنان" بشركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.